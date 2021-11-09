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09.11.2021,  
12:54
Текст:  Тимур Алимов

Daily Express: Россия показала сокрушительную военную мощь в Черном море

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Серия учений в Черном море демонстрирует сокрушительную мощь вооруженных сил России. Особенно очевидной она становится из-за присутствия в данной зоне двух кораблей ВМС США, сообщает Daily Express.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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В настоящее время в черноморской акватории находятся корабли Шестого флота Соединенных Штатов - флагманский Mount Whitney и эсминец Porter, несущий управляемые ракеты. Командование ВМС США заявило, что два судна направлены для проведения совместных операций с союзниками по НАТО и региональными партнерами.

Оба корабля находятся под пристальным наблюдением подразделений Черноморского флота. Кроме того, отмечает издание, МРК "Ейск" и "Касимов" в составе поисковой ударной группы отработали поиск и обнаружение субмарины условного противника. Ее роль выполнила одна из подлодок ЧФ. Боевые суда поддерживал противолодочный вертолет Ка-27М.

В ходе этих учений экипажи на основе разведывательных данных из разных источников выследили и атаковали подводную цель, применив торпедное и реактивное бомбовое вооружение. Также, корабли осуществили зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках тренировки по противовоздушной обороне.

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