Дин Стоквелл из "Дюны" и "Квантового скачка" умер в возрасте 85 лет

Американский актер Дин Стоквелл скончался в своем доме на 86-м году жизни. Как сообщает Deadline, смерть наступила 7 ноября от естественных причин.

Дин Стоквелл наиболее известен по роли в научно-фантастическом сериале "Квантовый скачок", который выходил на телеканале NBC c 1989 по 1993 годы. За эту работу он получил звезду на голливудской Алле Славы. В экранизации "Дюны" Дэвида Линча в 1986 году сыграл роль доктора Веллингтона Юэ, который служил дому Атрейдесов.

В общем карьера Стоквелла в театре, кино и на ТВ продлилась более 70 лет. Артист имел номинации на премии "Оскар" и "Эмми", был призером "Золотого глобуса".

Среди других работ Стоквелла - "Синий бархат", "Замужем за мафией", "Звездный крейсер "Галактика", "Насилие", "Ким", "Долгий день уходит в ночь" и другие. Также он играл в бродвейских мюзиклах "Принуждение", "Поднять якоря".

Издание сообщает, что в последние годы жизни артист занимался искусством. У Дина Стоквелла осталась жена и двое детей.