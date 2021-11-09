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09.11.2021 19:47
Рубрика: Культура

Другой Достоевский получит голос в проекте "Достоевский не писатель!"

Текст: Наталья Лебедева
Актер дубляжа Карен Арутюнов во время записи. Фото: Предоставлено Storytel Актер дубляжа Карен Арутюнов во время записи. Фото: Предоставлено Storytel
Актер дубляжа Карен Арутюнов во время записи. Фото: Предоставлено Storytel

Статус классика омертвляет. Как разглядеть за автором из школьной программы, портретом в учебнике и пыльным бюстом на полке живого человека? 11 ноября в день 200-летнего юбилея Федора Михайловича Достоевского сервис аудиокниг Storytel закричит во весь голос: Достоевский - живой, интересный, противоречивый, гениальный, сложный, многосторонний! Школа недоговаривает: Достоевский в сотни раз интересней, чем его унылый образ из учебника.

Фото: iStock
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В этом уж точно не сомневаются известные участники проекта "Актеры дубляжа", которые создают атмосферу голливудских фильмов в российских реалиях своими голосами и актерской игрой - Дарья Блохина, Аниса Муртаева, Карен Арутюнов и Альберт Ибрагимов.

В основу легли четыре блока документальных историй: влюбленный Достоевский (личная жизнь), несломленный Достоевский (арест), неожиданный Достоевский (творческие искания), бессмертный Достоевский (окружение и влияние). Они состоят из лекций одной из крупнейших специалистов по творчеству Достоевского Гаянэ Степанян и прозы, озвученной "Актерами дубляжа".

Что значит быть Достоевским? Что он читал, кого из писателей он любил, а кого презирал? О чем он думал? Во что действительно верил Достоевский, как относился к религии и разным популярным в его время идеологиям? Кого он объявлял своим учителем, а кто считает его своим учителем? Кто из великих современников Достоевского был его союзником, а кто - злейшим врагом? С кем он дружил, а с кем враждовал? Ответы на все эти вопросы вы найдете в лекциях Гаяне Степанян.

Также, вы услышите отрывки из дневниковых записей Анны Григорьевны Достоевской и воспоминаний Аполлинарии Сусловой, собственные записки Федора Михайловича "Сибирская тетрадь" и переведенный Достоевским роман "Евгения Гранде" Оноре де Бальзака. Федор Достоевский был большим поклонником творчества Оноре де Бальзака и в 1843-1844 годах перевел роман "Евгения Гранде". Это был литературный дебют великого русского прозаика.

Культура Литература О Достоевском

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