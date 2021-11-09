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09.11.2021,  
09:37
Текст:  Александр Степанов

Испытана морская версия высокоточного беспилотника КУБ-БЛА

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В России провели испытания морской модификации высокоточного беспилотника КУБ-БЛА. Как сообщили в пресс-службе концерна "Калашников", компания Zala Aero разработала и испытала морскую версию КУБ-БЛА. Концепция этого дрона была представлена на Международном форуме "Армия-2021".

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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В пресс-службе отметили, что комплекс КУБ-БЛА является универсальным средством поражения, так как из-за его компактных габаритов дрон можно запускать даже с десантно-штурмовых катеров. Также этот барражирующий боеприпас может применяться в составе "роя" беспилотников.

Скорость полета КУБ-БЛА составляет от 80 до 130 км/ч. Он может нести максимальную нагрузку до трех килограммов. Продолжительность его работы - 30 минут. После запуска беспилотник барражирует в воздухе. После обнаружения цели он атакует ее из верхней полусферы. Дрон может пикировать на цель по вертикальной траектории.

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