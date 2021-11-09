Изменилась программа испытания МБР "Сармат"

В программу испытаний тяжелой баллистической ракеты РС-28 "Сармат" внесены коррективы. Вместо двух запланированных на 2021 год пусков состоится один.

- В рамках летно-конструкторских испытаний на 2021 год запланирован один пуск. Еще пять планируется выполнить в рамках ЛКИ в 2022 года, - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Агентство не располагает официальным подтверждением этой информацией.

В случае успешных ЛКИ будет принято решение о принятии "Сармата" на вооружение, продолжил собеседник агентства. Первый полк РС-28 пленируется поставить на боевое дежурство в ограниченном составе: командный пункт и несколько шахтных пусковых установок. Позднее часть будет доведена до штатного состава.

Главной особенностью ракеты является запас тяги - его достаточно, чтобы доставить в любую точку земного шара разделяющуюся головную часть массой 10 тонн. Возросшая мощь позволяет РС-28 летать по неожиданным для противника траекториям, обходя зоны действия ПРО. "Летает через оба полюса", - рассказали военные.