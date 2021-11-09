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09.11.2021,  
16:09
Текст:  Алексей Брусилов

Крупные партии китайской бронетехники продолжают прибывать в Нигерию

В минувшее воскресенье, 7 ноября в Нигерию морским путем была доставлена первая партия двухосных бронеавтомобилей CSK131 Mengshi китайской компании Dongfeng. Всего около трех десятков единиц.

Ранее сообщалось, что этот производитель намерен поставить в одну из африканских стран сто таких защищенных машин. По всей видимости, имелось в виду данное государство.

Максимальная масса CSK131 может достигать 6300 кг, грузоподъемность - 1400 кг. Он способен буксировать прицепы весом -2000 кг. Кроме водителя может перевозить еще 5 пассажиров.

Обитаемое отделение снабжено специальными креслами, спасающими жизни военнослужащих при подрывах на минах и фугасах.

Броня выдерживает попадание пуль калибра 7,62 × 39 мм, выпущенных с дистанции 100 метров. Изготавливаемый по лицензии дизельный двигатель с турбонаддувом Cummins 200 л.с. обеспечивает хорошую подвижность. Имеются постоянный полный привод и центральная система подкачки шин.

Фото: ali javid / youtube.com
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На это транспортное средство устанавливается различное вооружение, в том числе 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы, 35-мм автоматические гранатометы, противотанковые ракетные комплексы или дистанционно управляемые боевые модули. На броневиках можно доставлять личный состав в ходе антитеррористических операций.

Также нигерийские силовики продолжают получать бронеавтомобили класса MRAP CS/VP3 Bigfoot. В конце октября были показаны 60 недавно закупленных гусеничных бронетранспортеров Type 89.

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