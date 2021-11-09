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9 ноября 2021 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 8 ноября 2021 года № 709 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

абзац двадцать пятый пункта 1.27 изложить в следующей редакции:

""Осуществление деятельности объектов, предназначенных для развлечений и досуга, в том числе ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, с 8 ноября 2021 года запрещено (приостановлено).";

в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 2 (Зона 1) дополнить словами ""Подпорожский", "Лодейнопольский",

в графе 3 (Зона 2) слова ""Подпорожский", ""Лодейнопольский" исключить;

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 3 (Зона 1) дополнить словами "Подпорожский", ""Лодейнопольский",

в графе 4 (Зона 2) слова "Подпорожский", "Лодейнопольский" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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