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Леонардо Ди Каприо сыграет основателя секты Джима Джонса

Новости
    09.11.2021, 12:43
Текст:   Анастасия Николаева

Стало известно о планах MGM на съемки фильма об американском проповеднике Джиме Джонсе. Леонардо Ди Каприо ("Не смотрите наверх", "Убийцы цветочной луны") планирует выступить продюсером и исполнителем главной роли.

Фото: kinopoisk.ru
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Джим Джонс основал "Храм народов" в 1955 году. Объединение стало официальным членом "Церкви Христа" в Индианаполисе, а сам Джим стал священником. Через 22 года глава культа и его последователи перебрались в Джонстаун в Гайане. В это время Джонс начал тесно общаться с представителями посольства СССР, проповедовал то, что сам определял как "апостольский социализм", называл себя реинкарнацией Иисуса, Будды и Ленина. По некоторым данным, планировал перебраться в Советский Союз, запросив там политическое убежище из-за сопротивления властей США деятельности лидера культа.

В ноябре 1978 года правительство направило комиссию проверяющих в общину, между ними и последователями произошел вооруженный конфликт, чиновники были убиты. Вскоре после этого Джонс стал ответственен за одно из крупнейших массовых самоубийств, когда жертвами стали 918 человек. Происшествие породило массу конспирологических теорий, согласно одной них произошедшее было инсценировкой спецслужб, призванной не допустить переезд общины в СССР.

По данным Deadline, MGM выкупила сценарий фильма у Скотта Розенберга (продюсер сериала "Ковбой Бибоп", "Меломанка", сценарист "Джуманджи: Новый уровень", "Веном").

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