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9 ноября 2021 г.

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 04.10.2021 № 762 "О признании утратившим силу приказа Минспорта России от 30 марта 2015 г. № 283 "Об утверждении Норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий"

Дата подписания 4 октября 2021 г.
Опубликован 9 ноября 2021 г.

Зарегистрирован 03.11.2021 № 65711

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 08.11.2021 г.

Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Минспорта России об утверждении норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе значимых международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 04.10.2021 № 762
(pdf, PDF, 76 Кб)