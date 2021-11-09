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9 ноября 2021 г.

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28.09.2021 № 329 "О признании не подлежащими применению приказов Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 86-ПП и от 20 июня 2011 г. № 87-ПП"

Дата подписания 28 сентября 2021 г.
Опубликован 9 ноября 2021 г.

Зарегистрирован 08.11.2021 № 65716

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 08.11.2021 г.

Вступает в силу со дня вступления в силу нормативного правового акта Министерства транспорта Российской Федерации об открытии морского грузового постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Туапсе в границах реконструированного участка АО "Туапсинский морской торговый порт" и Туапсинского балкерного терминала "Еврохим", и об определении пределов данного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28.09.2021 № 329
(pdf, PDF, 104 Кб)