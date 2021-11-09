На родине Шукшина открывается Международный форум по русскому языку

В селе Сростки на родине Василия Шукшина открывается Международный научно-образовательный форум "Русский язык в глобальном контексте". Параллельно конференция будет проходить в Ховдском государственном университете Монголии и Таласском государственном университете Киргизии.

В рамках форума запланированы три научно-просветительских марафона. С 9 по 13 ноября пройдет Международный просветительский марафон "Образование на русском в Монголии". Затем с 17 по 22 ноября - Международный просветительский марафон "Образование на русском в Кыргызстане". И полезное научно-образовательное событие - Международный фестиваль "Русский язык в мире: история, современные методики обучения и мультилингвизм".

Участие в форуме, который проводится при поддержке Минпросвещения России, абсолютно бесплатно для всех желающих - студентов, школьников, вольнослушателей, изучающих русский язык как иностранный, а также преподавателей русского языка как иностранного, лингвистов, психологов, историков из разных стран мира.

Справка "РГ"

Форум проводится при поддержке Минпросвещения России в рамках ведомственной целевой программы "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации".