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Netflix запустит аналог TikTok для детей

Новости
    09.11.2021, 12:07
Текст:   Юлия Авакова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Гигант рынка потокового видео компания Netflix не собирается останавливаться на достигнутом и предпримет попытку освоить новые форматы привлечения зрителей. На сей раз в фокусе внимания Netflix - детская аудитория, для которой будет создан новый сервис с короткими видео с подборкой отрывков из продукции Netflix для этой возрастной категории. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: kinopoisk.ru
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Проект явно нацелен на тех, кто привык в формату видео в социальной сети TikTok, а также часто просматривает короткие ролики в YouTube. Предполагается, что эта опция станет доступной в качестве составной части существующего приложения Netflix. В сообщении также говорится о том, что новый формат подачи материала сможет ознакомить самых маленьких с азами программирования.

Новая инициатива, получившая название Kids Clips, представляет собой продолжение курса, начало которому было положено ранее в этом году запуском Fast Laughs, где можно просматривать отрывки комедийного характера. В Kids Clips видео будут расположены не в виде вертикальной ленты, как у предшественника, а в формате изображения на весь экран с возможностью листать отрывки горизонтально. Также будет установлено ограничение - за раз можно будет просмотреть не более 10-20 видео.

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