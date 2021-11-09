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09.11.2021,  
09:42
Текст:  Олег Корякин

Неуязвимый: советский МиГ-25 унизил ПВО Израиля 50 лет назад

50 лет назад советский МиГ-25 преодолел ПВО Израиля и заявил о себе миру.
Фото: Созинов Виталий/ТАСС Фото: Созинов Виталий/ТАСС
Фото: Созинов Виталий/ТАСС

Журнал Military Watch вспомнил, как в ноябре 1971 года новый советский МиГ-25 продемонстрировал свою неуязвимость.

Фото: REUTERS
Создана ловушка для беспилотников

Истребитель поступил на вооружение всего за год до этих событий. Он был разработан в нескольких вариантах, в том числе для разведки, нанесения авиаударов и подавления ПВО противника, хотя большинство самолетов предназначались для воздушного боя.

Синайский полуостров, контролировавшийся Израилем, был защищен так же надежно, как линии фронта НАТО в Центральной Европе. Израильские ВВС развернули самые мощные западные истребители F-4E Phantom II с ракетами класса "воздух-воздух" AIM-7E Sparrow. Их поддерживали наземные радары и зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk. Максимальная рабочая высота МиГ-25 превышала предел Армстронга и составляла более 37000 метров, хотя обычно самолет летал гораздо ниже 30000 метров на скоростях от 2,8 до 3,2 Маха, что все равно было слишком высоко и быстро для западных ПВО или боевых самолетов.

МиГ-25, летавшие над Синаем в ноябре, шли на высоте около 24000 метров, что было слишком высоко для самого быстрого и высоколетящего западного истребителя F-4. Чтобы противостоять советским истребителям, израильские F-4 сблизились с ними лоб в лоб и развили скорость 1,4 Маха, прежде чем выпустить свои ракеты AIM-7E. Однако они оказались неспособны поразить МиГ-25, и Израиль был вынужден терпеть советские самолеты над Синайским полуостровом.

Эти полеты давали ценную разведывательную информацию союзникам СССР. Принятые на вооружение МиГ-25 были размещены на севере Египта на небольшой авиабазе, причем египетский персонал держался на расстоянии от советского. Это оказалось мудрым решением, поскольку Египет всего за пять лет предоставил Соединенным Штатам обширную информацию обо всех советских вооружениях, включая истребители МиГ-23. МиГ-25 был способен бросить вызов истребителям четвертого поколения, когда они начали поступать на вооружение вместо F-4E. Алжирские Foxbats сыграли важную роль в сдерживании атак израильских F-15, а иракские МиГ-25 доказали высокую живучесть в борьбе с иранскими F-14.

МиГ-25 долгое время соперничал с F-15, который был прямым преемником F-4, и в последнем их бою, который состоялся 30 января 1991 года над Ираком, он нейтрализовал американский F-15.

На протяжении всей войны в Персидском заливе американским самолетам было крайне сложно нейтрализовать МиГ-25, и только после окончания холодной войны они стали более уязвимыми, когда США внедрили ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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МиГ-25 остался самым мощным самолетом, который Советский Союз экспортировал в эпоху холодной войны, и, безусловно, самым мощным в мире перехватчиком третьего поколения.

Самолет был снят с вооружения в России только в 2013 году и остается самым быстрым и высоколетящим боевым самолетом, когда-либо поступавшим на вооружение.

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