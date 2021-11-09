Песков заявил об отсутствии договоренности по срокам встречи Путина и Байдена

Точных сроков переговоров президентов России и США пока нет. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что встреча нужна, что общение нужно двух президентов, и что общение нужно продолжать", - отметил Песков. "Но четких сроков пока нет", - заявил он в ответ на вопрос, может ли встреча Путина и Байдена состояться в начале 2022 года.

Ранее Белый дом заявил, что не располагает информацией о возможности саммита лидеров до конца этого года, и Песков также подтверждал РИА Новости, что в Кремле нет данных об очной встрече.