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Появился трейлер второго сезона сериала "Уокер" с Джаредом Падалеки

Новости
    09.11.2021, 11:26
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале HD Trailers вышел русскоязычный трейлер второго сезона ремейка культового шоу с Чаком Норрисом. Новый сезон ребута "Уокер" (Walker) от CW с Джаредом Падалеки ("Сверхестественное") выходит 28 октября.

Фото: youtube.com/ Zeke [Всё и Вся]
"Сверхъестественное" получит сериал-приквел

Джаред примерил шляпу крутого полицейского, который возвращается в Остин (штат Техас) после работы под прикрытием и понимает, что преступники в родном городе чувствуют себя слишком вольготно. В ролике мы видим погони, перестрелки, современный ковбойский колорит южных штатов. Не обошлось и без сентенций в духе "главное в жизни - семья".

В ролях: Линдси Морган, Молли Хэйгэн, Кигэн Аллен, Вайолет Бринсон, Кейл Калли. Режиссируют и пишут сценарий сериала целая команда авторов, работавших над различными проектами CW.

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