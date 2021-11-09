Появился трейлер второго сезона сериала "Уокер" с Джаредом Падалеки

На YouTube-канале HD Trailers вышел русскоязычный трейлер второго сезона ремейка культового шоу с Чаком Норрисом. Новый сезон ребута "Уокер" (Walker) от CW с Джаредом Падалеки ("Сверхестественное") выходит 28 октября.

Джаред примерил шляпу крутого полицейского, который возвращается в Остин (штат Техас) после работы под прикрытием и понимает, что преступники в родном городе чувствуют себя слишком вольготно. В ролике мы видим погони, перестрелки, современный ковбойский колорит южных штатов. Не обошлось и без сентенций в духе "главное в жизни - семья".

В ролях: Линдси Морган, Молли Хэйгэн, Кигэн Аллен, Вайолет Бринсон, Кейл Калли. Режиссируют и пишут сценарий сериала целая команда авторов, работавших над различными проектами CW.