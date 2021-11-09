Применение иранского дрона-камикадзе Arash показали на видео

На широкомасштабных учениях Zulfiqar 1400, проводимых вооруженными силами Ирана, задействована как самая новейшая техника, так и давно известные образцы. Например, продемонстрировано применение беспилотного летательного аппарата Arash по наземной цели.

Этот крупный дрон-камикадзе, по неофициальным данным способный пролететь 2000 км, стартовал со смонтированной на автомобильном шасси пусковой установки и, преодолев значительное расстояние, уничтожил объект, сооруженный в горной местности.

Кроме того, против "условного противника" действовали такие уже известные БПЛА как разведывательные Ababil-3 и Mohajer-4B, ударные Mohajer-6, а также морские версии Shahed-129.

В воздух были подняты самолеты P-3F, F-4D, Mirage F.1BQ, вертолеты AH-1J, AS-61 и другие.

По кораблям "агрессора" запущены противокорабельные ракеты Ghadir, способные преодолевать расстояние более чем в 200 км. Причем использовались как сухопутные мобильные системы, так и катера Военно-морских сил, в результате поражено судно-мишень.

К этим учениях привлекли надводные и подводные силы, в том числе субмарины класса Kilo.

От вражеских воздушных атак защищали современные зенитные ракетные комплексы Khordad иранского производства.

Сообщалось, что в ходе учений был осуществлен реальный перехват двух американских беспилотников MQ-9 и RQ-4, которые, по всей видимости, вели наблюдение за действиями иранских сил. Однако после получения предупреждений дроны сразу же изменили свой маршрут и воздержались от приближения к границам Ирана.

На земле в учебных сражениях участвовали основные боевые танки Т-72С, боевые машины пехоты БМП-2. Из артиллерийских систем демонстрировались дальнобойные 155-мм орудия GHN-45 и установки залпового огня БМ-21 "Град". Известно, что иранская промышленность в настоящее время выпускает для последних 122-мм реактивные снаряды с дальностью до 40 км.