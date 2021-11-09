Постановление губернатора Приморского края от 9 ноября 2021 года № 112-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 3 ноября 2021 года № 9912 постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54-пг, от 10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от 26 мая 2020 года № 72-пг, от 29 мая 2020 года № 75-пг, от 3 июня 2020 года № 78-пг, от 4 июня 2020 года № 80-пг, от 5 июня 2020 года № 82-пг, от 9 июня 2020 года № 84-пг, от 14 июня 2020 года № 85-пг, от 18 июня 2020 года № 87-пг, от 23 июня 2020 года № 89-пг, от 26 июня 2020 года № 91-пг, от 30 июня 2020 года № 94-пг, от 6 июля 2020 года № 96-пг, от 14 июля 2020 года № 98-пг, от 17 июля 2020 года № 99-пг, от 29 июля 2020 года № 106-пг, от 5 августа 2020 года № 108-пг, от 14 августа 2020 года № 110-пг, от 18 августа 2020 года № 114-пг, от 27 августа 2020 года № 120-пг, от 30 сентября 2020 года № 142-пг, от 1 октября 2020 года № 143-пг, от 12 октября 2020 года № 147-пг, от 27 октября 2020 года № 155-пг, от 12 ноября 2020 года № 160-пг, от 30 декабря 2020 года № 191-пг, от 5 февраля 2021 года № 7-пг, от 28 апреля 2021 года № 48-пг, от 23 июня 2021 года № 66-пг, от 13 августа 2021 года № 86-пг, от 28 октября 2021 года № 111-пг) следующие изменения:

1.1. Заменить в абзаце четвертом пункта 2 слова "случая, предусмотренного" словами "случаев, предусмотренных";

1.2. Изложить пункт 2.1 в следующей редакции:

"2.1. Допускается посещение зданий, строений, сооружений, помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в пункте 7.2 настоящего постановления, без предъявления QR-кода:

гражданами старше 18 лет - при предъявлении справки медицинской организации о наличии медицинского отвода от вакцинации, выданной в установленном порядке на основании решения врачебной комиссии медицинской организации, и документа, удостоверяющего личность;

военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, членами их семей, а также лицами, уволенными с военной службы по контракту или по призыву, - при предъявлении документа, подтверждающего факт завершения вакцинации (не более 12 месяцев назад) или перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (в течение последних шести месяцев), и документа, удостоверяющего личность (удостоверения личности военнослужащего, либо военного билета, либо паспорта гражданина Российской Федерации и справки установленной формы, удостоверяющей родственное отношение к военнослужащему или лицу гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации);

сотрудниками иностранных консульских учреждений - при предъявлении документа, подтверждающего факт завершения вакцинации одной из зарегистрированных на территории Российской Федерации вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (не более 12 месяцев назад), и документа, подтверждающего статус консульского или технического сотрудника иностранного консульского учреждения (консульская или служебная карточка).";

1.3. Изложить пункт 7.2 в следующей редакции:

"7.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с пунктом 1.1 настоящего постановления и оказывающим услуги в сфере общественного питания, культуры, физкультуры и спорта (включая услуги фитнес-центров, бассейнов), организации торговли непродовольственными товарами в торговых центрах, а также гостиничные услуги, услуги парикмахерских, салонов красоты, саун, спа-салонов:

не допускать граждан в здания, строения, сооружения, помещения, в которых осуществляется деятельность, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, без предъявления ими соответствующего QR-кода, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего постановления;

установить пункты контроля и мобильные ограждения (для упорядочения потока граждан) в целях организации проверки наличия и действительности QR-кода, предъявляемого гражданином, либо проверки наличия у гражданина документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего постановления.

Проверка действительности QR-кода, предъявляемого гражданином, осуществляется путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора Приморского края В.Г.Щербина







