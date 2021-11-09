Под Владимиром подъезд к дому выложили из надгробий

Во Владимирской области полиция устанавливает обстоятельства, при которых подъезд к частному дому оказался выложен из обломков памятников.

В пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили, что на одном из интернет-ресурсов была обнаружена видеозапись, на которой демонстрируется подъездной путь к частному домовладению, вымощенный с использованием элементов надгробных памятников.

На записи видно, что на кусках бывших памятников, использованных в качестве тротуарной плитки, имеются имена усопших, даты рождения и смерти и даже портреты людей.

- По фактам, изложенным в видеозаписи, ОМВД России по Петушинскому району назначено проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств инцидента, - пояснили в пресс-службе УМВД.

В полиции добавили, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.