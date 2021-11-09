Под Воронежем завели дело о ДТП с пятью погибшими

Воронежская полиция возбудила уголовное дело об аварии, в которой погибло пять человек.

Лобовое столкновение двух легковушек произошло, напомним, в 23.40 понедельника на 717 километре трассы М-4 "Дон". Ехавшая на юг Lada Priora с воронежцем за рулем выехала на встречную полосу и врезалась в Toyota RAV4 с московскими номерами. Погибли водитель и 40-летний пассажир Lada, а также три человека из Toyota: 48-летний водитель и девочки 8 и 14 лет.

- Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), - рассказали "РГ" в ГУ МВД по региону.