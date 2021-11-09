Суд арестовал напавшего на полицейского в вагоне поезда "Москва - Адлер"

Мужчина, стрелявший в полицейского в поезде "Москва - Адлер", был арестован по ходатайству следствия.

Елена Марковская, старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, рассказала о продолжении расследования. В отношении жителя Ставрополья 1977 года рождения возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Напомним, ночью 6 ноября начальник пассажирского поезда "Москва-Адлер" сообщил о неадекватном поведении пассажира купейного вагона, потребовал наряд полиции. Прибывшие на место транспортные полицейские пытались пообщаться с гражданином. Но он закрылся в купе и стал стрелять. Он ранил полицейского и одного из сотрудников СОБРа регионального управления Росгвардии.