Тушканчики в Московском зоопарке уснули на зиму

В столичном зоопарке тушканчики набрали вес и уснули на зиму. Зимовать они будут в деревянных ящиках, помещенных в специальный холодильник. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе зоопарка.

Специальный ящик и холодильник необходимы для создания комфортных условий долгого сна в неволе. Так, если в природных условиях тушканчики роют глубокую нору, в которой зимовальная камера находится ниже точки промерзания почвы (это позволяет поддерживать постоянную температуру), то в неволе постоянную температуру помогает поддерживать холодильник. А чтобы работа техники и посторонние шумы не мешали, зимовальные боксы покрываются поролоном, который служит для звуко- и виброизоляции.

Зимой тушканчиков регулярно проверяют зоологи. Специалисты смотрят, все ли у зверьков в порядке, не стал ли критическим их вес. Если зверек сильно похудел - его будят и докармливают. Вес больших тушканчиков накануне спячки - примерно 400 г, за время зимы они могут потерять не более четверти своей массы. Такая небольшая потеря связана с тем, что во время спячки температура тела тушканчика падает с 38 до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5-6.

Кстати, чтобы тушканчики набрали нужный вес, осенью их специально откармливают питательными кормами. Например, зерновой смесью с преобладанием семечек подсолнечника. Этот калорийный продукт позволяет зверькам проспать спокойно 4-5 месяцев.