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09.11.2021 14:50
Рубрика: Экономика

В батареях отопления столичных квартир повышена температура

Текст: Ирина Огилько

Городские службы столицы внесли корректировки в работу системы отопления. Температуру в батареях отопления столичных домов подняли в связи с пришедшим в город похолоданием. Подробности журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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"В настоящее время температура теплоносителя в магистральных сетях составляет 87-89 градусов Цельсия, что соответствует погодным условиям", - рассказал Петр Бирюков. - Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема".

Напомним, что зависит температура в теплоносителях от погоды на улице: чем холоднее снаружи - тем теплее батареи. Ориентируются специалисты по краткосрочному прогнозу погоды. Ведь молниеносно поднять или опустить температуру в системе отопления нельзя - это занимает несколько дней. Любая корректировка производится под контролем диспетчерских служб.

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