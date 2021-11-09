В ДТП под Воронежем погибли пять человек

Пять человек - в том числе два ребенка, - стали жертвами столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области.

Авария произошла в 23.40 понедельника на 717 километре федеральной трассы М-4 "Дон".

- 28-летний житель Воронежской области на Lada Priora двигался в сторону Ростова-на-Дону, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota RAV4 с московскими номерами, - рассказали в ГУ МВД по региону.

В результате аварии погибли водитель и 40-летний пассажир Lada и три человека из Toyota: 48-летний водитель и две девочки, 8 и 14 лет. Сотрудники ГИБДД начали проверку обстоятельств ДТП.