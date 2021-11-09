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09.11.2021 11:26
Рубрика: Власть

2,5 млн жителей Самарской области приняли участие в переписи населения

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
8 ноября губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Правительства Самарской области, на котором, в частности, обсуждался ход Всероссийской переписи населения на территории региона. За неделю до окончания акции в ней приняли участие 2,489 миллиона самарцев.
Данные переписи населения непосредственно влияют на то, как регион будет жить завтра. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Данные переписи населения непосредственно влияют на то, как регион будет жить завтра. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Данные переписи населения непосредственно влияют на то, как регион будет жить завтра. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области Дмитрий Бажуткин сообщил, что за 23 дня в переписные листы были внесены данные 2,489 млн жителей региона как постоянного населения губернии. Из них свыше 1,8 млн человек (72,7 процента) были опрошены переписчиками, на стационарных участках данные заполнили 134 тыс человек (5,4%), через Интернет - портал государственных услуг РФ анкеты заполнили 544 тыс человек (21,9%).

Фото: Ирина Чечурина/РГ
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На текущий момент переписано 79% жителей Самарской области, исходя из организационного плана. Уже подтвердили численность населения по плану 12 из 27 муниципальных районов, среди них такие крупные как Волжский, Красноярский и Ставропольский. Близки к завершению еще 7 муниципальных районов. Среди городских округов лидируют Похвистнево (96,8% от плана), Жигулевск (86,5%), Новокуйбышевск (85,1%), Кинель (84,8%). В Самаре переписано 898 тысяч человек или 78,7% от плановых цифр. "Темпы в Самаре хорошие", - отметил Дмитрий Бажуткин.

Самая проблемная ситуация, по словам руководителя Самарастата, сложилась в Тольятти. За 23 дня переписано чуть более 410 тысяч человек или 59% численности населения города от оргплана.

- Это самый низкий процент охвата среди всех муниципальных образований Самарской области. Чтобы выйти на текущую численность населения, с 8 по 14 ноября необходимо в день переписывать по 40 тысяч человек, - сказал Дмитрий Бажуткин.

Губернатор поставил главе Тольятти Николаю Ренцу задачу предпринять необходимые меры для исправления ситуации.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- Николай Альфредович, требуется полная мобилизация всех ваших служб и подчиненных на эти работы, - заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил заместителю председателя Правительства Самарской области Наталье Катиной провести в Тольятти выездное совещание:

- Выезжайте в муниципалитет, садитесь и разбирайтесь на месте, в чем проблемы. По-командному надо подойти к задаче и добиться результата.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что проведение Всероссийской переписи населения - это задача государственной важности:

- Ее выполнение крайне важно и для нашего региона. Исходя из этого делаются расчеты, которые напрямую, непосредственно, влияют на темпы социально-экономического развития Самарской области.

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