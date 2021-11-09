Дмитрий Азаров принял участие в работе Наблюдательного совета АИРР

Новости

Литва вводит режим ЧП на границе с Беларусью 19:05
На Кубани разработали сертификат для отелей "Проверено на COVID-19" 18:48
В отношении судьи из Ставрополья возбудили дело по статье о мошенничестве 18:45
В МИД РФ назвали ложью заявления о "гибридных операциях Минска" 18:41
Эксперт: Часть магазинов одежды может закрыться в ближайшем будущем 18:41
США: Россия сотрудничает по климату и осознает важность проблемы 18:38
Минздрав запустил чат-бот в Telegram для бросающих курить 18:35
Лукашенко "раскрыл карты" мафиозных структур ЕС по транзиту мигрантов 18:22
Минск вызвал военного атташе Польши в связи с безосновательными обвинениями 18:09
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет 18:02
Метеорологическая зима придет в столицу вовремя 18:02
Минобороны Китая направит военных патрулировать Тайваньский пролив 17:56
Почему участники реновации продают свои новые квартиры 17:32
Самое глубокое землетрясение произошло на глубине 751 км 17:30
ГИБДД зафиксировала рост числа ДТП с машинами каршеринга 17:27
Лукашенко назвал спокойной ситуацию с мигрантами 17:24
Daily Express: Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед" 16:59
Путин обсудит влияние энергокризиса на экономику России 16:46
Диетолог раскрыла правду об интервальном голодании 16:42
Путин назначил новых послов в Катаре и Омане 16:38
Задержаны подельники петербуржца, сбившего насмерть бойца СОБР 16:34
В Волгограде открыли памятник жертвам Холокоста 16:32
Инфекционист Минздрава: Скоро станут доступны несколько препаратов от COVID-19 16:29
С курьерами в Швейцарии впервые заключат трудовые договоры 16:05
В новом сезоне шоу "Две звезды" знаменитости споют вместе со своими детьми 16:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
09.11.2021 18:18
Рубрика: Власть

Дмитрий Азаров принял участие в работе Наблюдательного совета АИРР

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
9 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в формате видеоконференции выступил на заседании Наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). В совещании приняли участие ряд глав субъектов РФ, руководители федеральных министерств и ведомств.

Открывая совещание, председатель Совета АИРР, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил проголосовать за новый состав членов наблюдательного совета и избрать его председателем зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Решение было принято единогласно.

Фото: Минздрав Самарской области
Самарская область вышла на 8-е место в стране по уровню вакцинации

Вице-премьер напомнил о шагах Правительства, направленных на модернизацию региональной инфраструктуры.

- Летом этого года введён институт кураторства вице-премьерами федеральных округов. Хочу отметить, что институт кураторства, в первую очередь, нацелен на поддержку регионов. Вы можете пользоваться этим инструментом для решения вопросов развития инфраструктуры ваших регионов, - обратился он к главам субъектов.

Говоря о новых правительственных инициативах по развитию инфраструктуры, Марат Хуснуллин рассказал, что по программе "Инфраструктурное меню" активно используются новые инструменты финансирования проектов. Кроме того, по словам вице-премьера, до 1 декабря будут рассмотрены конкурсные заявки 54 регионов на выделение бюджетных кредитов в объёме 141,6 млрд рублей сверх установленных лимитов для реализации 316 новых инвестиционных инфраструктурных проектов.

Ключевой темой заседания Наблюдательного совета АИРР стали перспективы экономического и инфраструктурного развития городских агломераций.

- В октябре Правительство РФ утвердило перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года. Давайте сегодня поговорим о том, чего не хватает для развития агломераций, какие вы видите регуляторные и иные барьеры, что нам необходимо поменять для того, чтобы эти барьеры снять, - отметил Марат Хуснуллин.

Самарско-Тольяттинская агломерация - крупнейшая нестоличная в России, третья по величине после Московской и Санкт-Петербургской. На территории агломерации проживает 86% населения области (2,7 млн человек), производится 81% промышленной и 42% сельскохозяйственной продукции. Агломерация имеет выгодное транспортно-географическое положение.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Дмитрий Азаров пригласил австрийцев к созданию в регионе новых производств

- Мы активно работаем по теме развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Нами разработана комплексная транспортная система. Так проект ускоренного железнодорожного сообщения "Самара - Курумоч - Тольятти" включен в инвестиционную программу ОАО "РЖД". Мы проектируем транспортно - пересадочные узлы. Надеемся, что проект получит необходимую поддержку и совместно с коллегами будет реализован, - сообщил Дмитрий Азаров.

Участники заседания рассмотрели проекты по развитию агломераций в субъектах РФ, обсудили вопросы законодательно закрепления понятия агломерации, единых правовых норм по определению ее границ, дополнительной бюджетной поддержки субъектов РФ с крупными нестоличными агломерациями.

- В нестоличных агломерациях, согласно данным Росстата, проживает 31,4% всего населения страны. Считаю, что в государственных программах на агломерации стоит предусматривать дополнительные средства - чтобы обеспечить опережающее развитие агломераций, а значит дать толчок к развитию страны за счет потенциала этих территорий, - сказал глава региона.

Дмитрий Азаров также выступил на заседании с рядом предложений. Одно из них касается сферы внутреннего водного транспорта. А частности. скорректировать некоторые положения Водного кодекса РФ, связанные с организацией пассажирских перевозок водным транспортом в рамках госконтрактов и порядком получения права на пользование участков акваторий. Это позволит оптимизировать оказание услуг пассажирских перевозок. Еще одна инициатива, озвученная главой Самарского региона, заключалась в создании единой базы данных в сфере энергетики и коммунального комплекса.

- Целесообразно организовать процесс взаимной интеграции баз данных, - сказал Дмитрий Азаров. - Данное решение позволит сократить документооборот, исключить разобщенность данных документооборота, обеспечит более эффективное межведомственное взаимодействие.

Предложения Дмитрия Азарова получили поддержку Наблюдательного совета АИИР и руководителей федеральных ведомств.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Нерабочие дни в Самарской области дали свой оздоравливающий эффект

- Мы предложения по Водному кодексу РФ поддерживаем. Что касается разобщенности информационных систем, которые существуют и используются в тарифном регулировании, то это действительно больная точка и проблема. Буквально недавно была утверждена концепция долгосрочного тарифного регулирования и одним из этапов мероприятий по совершенствованию тарифного регулирования является цифровизация и создание единой информационной платформы. Это очень важно, и мы это предложение поддерживаем, - отметил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

- Общая информационная система позволит во многом понять те проблемы, которые возникают, и, соответственно, благополучно их решить, - добавил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Справка "РГ"

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР), объединяющая 17 субъектов страны, была создана в 2010 году с целью оказания содействия в экономическом развитии регионов, продвижении различных проектов в Правительстве РФ, привлечении инвестиций. Самарская область, входящая в ТОП - 10 всероссийского рейтинга инновационных регионов страны, принимает активное участие в деятельности организации. Ряд проектов, реализованных в Самарской области, включены в перечень лучших региональных практик АИРР.

В регионах Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Самарская область Самарская область. Стратегия Лидерства

Главное сегодня

Мурашко: За нерабочие дни от коронавируса привиты 3,7 млн россиян
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом
Задержаны подельники петербуржца, сбившего насмерть бойца СОБР
С 16 ноября бумажный сертификат о прививке от COVID можно будет получить в МФЦ
Минобороны: Военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства