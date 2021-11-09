В Перми состоялись публичные слушания проекта бюджета на следующую трехлетку

Как отметил в своем докладе первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин, несмотря на непростые экономические условия, связанные с распространением коронавируса, в бюджете города предусмотрено строительство и завершение знаковых объектов, особенно в преддверии 300-летия Перми.

Бюджет развития в 2022 году составит 14,8 миллиарда рублей - это 32 процента от общего объема расходов. Проект сохраняет социальную направленность, в нем учтены средства на индексацию заработной платы работникам дополнительного образования и культуры.

Также сохранены все социальные меры поддержки, в том числе, новая - бесплатный проезд школьников 1-4 классов в пассажирском транспорте.

Проект бюджета на 2022-2024 годы сформирован в условиях постепенного восстановления экономики с применением базового сценария прогноза социально-экономического развития города. Доходы городского бюджета запланированы на 2022 год в объеме 43,6 миллиарда рублей, на 2023 год - 43,7 миллиарда, на 2024 год - 39,5 миллиарда рублей. Расходы запланированы в 2022 и 2023 годах в объеме 45,9 миллиарда рублей ежегодно, в 2024 году - 38,9 миллиарда.

Структура расходов бюджета в целом сохраняет свою стабильность. На сферу образования приходится 17 миллиардов рублей, на дорожное хозяйство и транспорт - около 12 миллиардов, на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство в 2022 и 2023 годах - почти девять миллиардов рублей.

Эксперты и общественники в своих выступлениях отметили взвешенность представленного проекта бюджета и его социальную ориентированность.

- Бюджет не только сохраняет, но и усиливает социальную направленность, усиливается и инвестиционная составляющая, расселение аварийного жилья остается важнейшим трендом. В целом финансовый план является взвешенным и качественным, - отметила доцент кафедры экономической теории НИУ ВШЭ Елена Зуева.

- Как мы видим, отраслевые приоритеты расходов бюджета существенно не изменятся, около 80 процентов придется на реализацию трех основных направлений: образование, национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство. Основные направления инвестиций: расселение аварийного жилья, дорожное хозяйство и образование, - заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ Александр Лапин.

Предложения к проекту решения Пермской городской думы "О бюджете города Перми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" принимаются до 9 ноября включительно в письменном виде по адресу: Пермь, улица Ленина, 23, кабинет №321, либо через электронную форму .

Дальнейшее обсуждение проекта бюджета будет происходить в рамках рассмотрения документа в первом чтении на ноябрьском пленарном заседании, в декабре - на окончательном.