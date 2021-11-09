АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило работы на НПС в Кемеровской области

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило капитальный ремонт маслосистемы нефтенасосной №1 Мариинской нефтеперекачивающей станции (НПС) Новосибирского районного нефтепроводного управления (РНУ). Производственный объект расположен в Кемеровской области.

Главной задачей произведенного капитального ремонта стало обеспечение надежной и бесперебойной работы маслосистемы в период дальнейшей эксплуатации. Маслосистема магистральных четырех насосных агрегатов предназначена для подачи смазочного масла в подшипники насосов и электродвигателей агрегатов и поддержания определенного температурного режима. Неэффективная работа маслосистемы может стать одной из причин преждевременного выхода из строя насосных агрегатов и повышения эксплуатационных затрат на транспортировку нефти.

Работы продолжались на протяжении шести месяцев. В ходе капитального ремонта маслосистемы насосной Мариинской НПС была произведена установка новых шестерённых насосов объемного типа для подачи масла к подшипниковым узлам магистральных агрегатов, выполнена замена фильтров для очистки масла, существующих трубопроводов, обратных затворов и запорной арматуры в маслоприямке. На обвязке магистральных насосов и маслонасосов были установлены виброизолирующие рукава. Выполнен ремонт электрооборудования маслосистемы.

При ремонте применялось оборудование отечественного производства, обладающее улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками.

Капитальный ремонт маслосистемы на Мариинской НПС проводился без остановки транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам Омск - Иркутск и Анжеро-Судженск - Красноярск. На объекте были проведены необходимые испытания, по окончании которых модернизированная маслосистема НПС-1 была введена в эксплуатацию.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"