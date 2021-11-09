АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило работы на НПС в Кемеровской области

Новости

Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения 11:29
Лекарство от коронавируса "МИР-19" завершает вторую фазу испытаний 11:18
В Приморье рассказали, что находится на борту севшего на мель судна 11:03
Российский продюсер Сергей Сельянов получит престижную международную награду 10:57
Литва одобрила введение режима ЧП на границе с Беларусью 10:46
В Минэнерго подтвердили соглашение России и Беларуси о ценах на газ 10:44
ФНС обновила сервис для регистрации бизнеса 10:44
Исследование: Большинство россиян не знает, как защититься от мошенников 10:28
Под Петербургом задержали подозреваемого в наезде на бойца Росгвардии 10:27
В Москве взяли под стражу мужчину за мошенничество под видом правоохранителя 10:24
Прототип истребителя Су-75 Checkmate доставили в ОАЭ 10:20
Депутат Леонов предложил протестировать россиян на антитела к COVID 10:14
Россияне смогут въехать в Грецию с бумажным сертификатом о прививке от COVID-19 10:09
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ 10:06
В Петербурге сотрудник СОБР погиб при задержании телефонных аферистов 10:02
Российский робот "Маркер" может ехать без заправки до 60 часов 09:58
В Приморье эвакуировали всех моряков с севшего на мель судна 09:57
Министры энергетики Беларуси и России подписали протокол о ценах на газ 09:56
Часть налога на добычу полезных ископаемых предложили отдавать детям 09:54
Первый полет модернизированного Ка-226Т сняли на видео 09:54
В Москве в ходе дорожного конфликта произошла стрельба 09:47
Испытана морская версия высокоточного беспилотника КУБ-БЛА 09:37
Синоптики предупредили о наступлении "предзимья" 09:33
Суд оштрафовал ХК "Салават Юлаев" за нарушение антиковидных мер 09:15
Под Воронежем завели дело о ДТП с пятью погибшими 09:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
09.11.2021 11:23

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило работы на НПС в Кемеровской области

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило капитальный ремонт маслосистемы нефтенасосной №1 Мариинской нефтеперекачивающей станции (НПС) Новосибирского районного нефтепроводного управления (РНУ). Производственный объект расположен в Кемеровской области.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Главной задачей произведенного капитального ремонта стало обеспечение надежной и бесперебойной работы маслосистемы в период дальнейшей эксплуатации. Маслосистема магистральных четырех насосных агрегатов предназначена для подачи смазочного масла в подшипники насосов и электродвигателей агрегатов и поддержания определенного температурного режима. Неэффективная работа маслосистемы может стать одной из причин преждевременного выхода из строя насосных агрегатов и повышения эксплуатационных затрат на транспортировку нефти.

Работы продолжались на протяжении шести месяцев. В ходе капитального ремонта маслосистемы насосной Мариинской НПС была произведена установка новых шестерённых насосов объемного типа для подачи масла к подшипниковым узлам магистральных агрегатов, выполнена замена фильтров для очистки масла, существующих трубопроводов, обратных затворов и запорной арматуры в маслоприямке. На обвязке магистральных насосов и маслонасосов были установлены виброизолирующие рукава. Выполнен ремонт электрооборудования маслосистемы.

При ремонте применялось оборудование отечественного производства, обладающее улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками.

Капитальный ремонт маслосистемы на Мариинской НПС проводился без остановки транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам Омск - Иркутск и Анжеро-Судженск - Красноярск. На объекте были проведены необходимые испытания, по окончании которых модернизированная маслосистема НПС-1 была введена в эксплуатацию.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово СФО Красноярский край Красноярск СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Минюст признал экстремистским советский документальный фильм 1973 года
Литва одобрила введение режима ЧП на границе с Беларусью
В Госдуме прокомментировали причины прекращения выплаты пенсий
Россия возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
В Бундестаге назвали возможный срок сертификации "Северного потока-2"