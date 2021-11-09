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09.11.2021 09:23
Рубрика: Власть

Два новосибирских долгостроя завершат по масштабному инвестпроекту

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области началась реализация еще одного масштабного инвестиционного проекта (МИП). Благодаря ему будут сданы два крупных долгостроя - дома по улице Галущака, 15 и улице Есенина, 65.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Реализация каждого МИПа находится на особом контроле регионального министерства строительства.

Фото: Татьяна Кравченко
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Заместитель министра строительства области Алексей Колмаков сообщил, что с начала 2021 года губернатор Андрей Травников подписал восемь распоряжений о реализации МИПов. Всего в регионе в разной стадии находятся 26 таких проектов, еще пять готовятся к реализации. В общей сложности все МИПы позволят передать гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, более 23,5 тысячи квадратных метров жилья.

Рассмотрение масштабных инвестпроектов как одного из наиболее эффективных способов решения вопроса обманутых дольщиков осуществляется специально созданной комиссией под руководством первого заместителя председателя областного правительства Владимира Знаткова. В ее состав входят члены правительства, представители Законодательного собрания региона и руководители мэрии Новосибирска.

Справка "РГ"

Инициатором нового МИП выступила компания "СЗ "Союз-Инвест"". По условиям МИПа она обязуется передать в собственность обманутых дольщиков не менее 258 квадратных метров жилых помещений. Кроме того, 30 миллионов рублей будет направлено на достройку двух домов по ул. Галущака и ул. Есенина, возведение которых подходит к концу. Застройщику без проведения торгов предоставлен участок для строительства многоквартирных домов на улице Беловежской в Кировском районе Новосибирска.

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