Глава Кемерова рассказал о юбилее школы №31 имени В. Д. Мартемьянова

И по сей день качество подготовки выпускников здесь на высоте.

С первых же дней работы школы здесь решили создать музей памяти Почетного гражданина нашего города, знаменитого летчика-аса Владимира Давыдовича Мартемьянова. Сегодня музей - визитная карточка школы, обширный комплекс с большим количеством исторических экспонатов и документов.

Отряд юнармейцев "Юные мартемьяновцы" - один из сильнейших в городе, образцовый. Здесь активно развивается волонтерское движение, творчество, спорт. А среди педагогов немало выпускников этой школы.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерово