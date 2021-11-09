Глава Кемерова рассказал о юбилее школы №31 имени В. Д. Мартемьянова

В своем Instagram глава города Кемерово Илья Середюк отметил, что с момента своего открытия 1 сентября 1971 года это была одна из передовых школ города, методический центр, куда для обмена опытом в 1970-е и 80-е годы приезжали даже иностранные школьные делегации.
Фото: Антон Мелентьев
И по сей день качество подготовки выпускников здесь на высоте.
С первых же дней работы школы здесь решили создать музей памяти Почетного гражданина нашего города, знаменитого летчика-аса Владимира Давыдовича Мартемьянова. Сегодня музей - визитная карточка школы, обширный комплекс с большим количеством исторических экспонатов и документов.
Отряд юнармейцев "Юные мартемьяновцы" - один из сильнейших в городе, образцовый. Здесь активно развивается волонтерское движение, творчество, спорт. А среди педагогов немало выпускников этой школы.
Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерово