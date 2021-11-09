Власти Новосибирска начали борьбу с гололедом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поставил задачу оперативно очистить от снега парковочные карманы и пешеходные переходы дорожной сети. Поручение он дал в ходе аппаратного совещания с главами районов и Центрального округа.

- Зима только началась. Не столько выпало снега, чтобы на улице Фрунзе парковочные карманы были заполнены снеговыми отвалами, чтобы улица Советская на всех поворотах превращалась в скопище снега. Да что говорить: даже на Красном проспекте появились эти снежные "пирамиды", - подверг критике качество уборки мэр Анатолий Локоть, отметив, что, как правило, снегоотвалы возникают в парковочных карманах и на пешеходных переходах.

Как доложил заместитель мэра Олег Клемешов, с 1 ноября в Новосибирске приступили к зимнему содержанию улично-дорожной сети. С дорог и тротуаров уже вывезено 29 тысяч кубометров снега, использовано 210 тонн антигололедных реагентов. По данным пресс-центра мэрии, для борьбы со льдом дорожные службы приобрели более пяти тысяч тонн "Бионорда" и 26,5 тысячи тонн концентрата "минеральный-галит с отсевом дробления горных пород".

Этой зимой будет работать снегоплавильная станция на улице Широкой. Кроме того, подготовлены десять площадок для временного складирования снега во всех районах города.

Сейчас готовность зимней техники составляет 72 процента. Однако укомплектованность дорожными рабочими - не более 60 процентов, механизаторами и водителями - около 70 процентов. Мэр Анатолий Локоть поручил подготовить предложение для решения проблемы с наполнением штата.

- Вопрос стоит так: мы покупаем новую технику и очень важно, кто на ней будет работать. Поэтому если потребуется это учесть в бюджете следующего года, то давайте отработаем эти предложения с финансовым блоком. Думаю, депутаты это поддержат, - отметил Анатолий Локоть.