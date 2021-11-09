На Ставрополье убийство 2014 года раскрыли благодаря запахам

Новости

Литва вводит режим ЧП на границе с Беларусью 19:05
На Кубани разработали сертификат для отелей "Проверено на COVID-19" 18:48
В отношении судьи из Ставрополья возбудили дело по статье о мошенничестве 18:45
В МИД РФ назвали ложью заявления о "гибридных операциях Минска" 18:41
Эксперт: Часть магазинов одежды может закрыться в ближайшем будущем 18:41
США: Россия сотрудничает по климату и осознает важность проблемы 18:38
Минздрав запустил чат-бот в Telegram для бросающих курить 18:35
Лукашенко "раскрыл карты" мафиозных структур ЕС по транзиту мигрантов 18:22
Минск вызвал военного атташе Польши в связи с безосновательными обвинениями 18:09
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет 18:02
Метеорологическая зима придет в столицу вовремя 18:02
Минобороны Китая направит военных патрулировать Тайваньский пролив 17:56
Почему участники реновации продают свои новые квартиры 17:32
Самое глубокое землетрясение произошло на глубине 751 км 17:30
ГИБДД зафиксировала рост числа ДТП с машинами каршеринга 17:27
Лукашенко назвал спокойной ситуацию с мигрантами 17:24
Daily Express: Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед" 16:59
Путин обсудит влияние энергокризиса на экономику России 16:46
Диетолог раскрыла правду об интервальном голодании 16:42
Путин назначил новых послов в Катаре и Омане 16:38
Задержаны подельники петербуржца, сбившего насмерть бойца СОБР 16:34
В Волгограде открыли памятник жертвам Холокоста 16:32
Инфекционист Минздрава: Скоро станут доступны несколько препаратов от COVID-19 16:29
С курьерами в Швейцарии впервые заключат трудовые договоры 16:05
В новом сезоне шоу "Две звезды" знаменитости споют вместе со своими детьми 16:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
09.11.2021 18:14
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье убийство 2014 года раскрыли благодаря запахам

Текст: Никита Пешков (Ставропольский край)

Спустя семь лет сыщикам удалось выйти на след мужчины, который задушил 82-летнюю жительницу села Октябрьского Ипатовского городского округа. Поймать его удалось лишь сейчас благодаря использованию современных технологий: следователи провели одорологическую экспертизу - исследование запахов.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости
Под Петербургом задержали подозреваемого в наезде на бойца Росгвардии

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю, тело пенсионерки было найдено в ее доме в сентябре 2014 года. Причиной смерти стала механическая асфиксия. За эти годы правоохранители проверили причастность к делу 40 человек, но найти подозреваемого не удавалось.

И вот через семь лет одорологическая экспертиза указала на личность преступника. Им оказался 47-летний местный житель. Причиной убийства, по его словам, стала небольшая словесная перепалка.

Выяснилось, что мужчина, находившийся в сильном алкогольном опьянении, шел по селу и поругался с незнакомой женщиной. После словесного конфликта он ретировался, но позже вернулся к ее дому, разбил окно и проник внутрь. Преступник стал избивать жертву, а затем задушил ее.

Суд приговорил убийцу к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Мурашко: За нерабочие дни от коронавируса привиты 3,7 млн россиян
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом
Задержаны подельники петербуржца, сбившего насмерть бойца СОБР
С 16 ноября бумажный сертификат о прививке от COVID можно будет получить в МФЦ
Минобороны: Военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море
Как мошенники обогащаются на популярном сериале "Игра в кальмара"
Видео: У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ