На Ставрополье убийство 2014 года раскрыли благодаря запахам

Спустя семь лет сыщикам удалось выйти на след мужчины, который задушил 82-летнюю жительницу села Октябрьского Ипатовского городского округа. Поймать его удалось лишь сейчас благодаря использованию современных технологий: следователи провели одорологическую экспертизу - исследование запахов.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю, тело пенсионерки было найдено в ее доме в сентябре 2014 года. Причиной смерти стала механическая асфиксия. За эти годы правоохранители проверили причастность к делу 40 человек, но найти подозреваемого не удавалось.

И вот через семь лет одорологическая экспертиза указала на личность преступника. Им оказался 47-летний местный житель. Причиной убийства, по его словам, стала небольшая словесная перепалка.

Выяснилось, что мужчина, находившийся в сильном алкогольном опьянении, шел по селу и поругался с незнакомой женщиной. После словесного конфликта он ретировался, но позже вернулся к ее дому, разбил окно и проник внутрь. Преступник стал избивать жертву, а затем задушил ее.

Суд приговорил убийцу к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.