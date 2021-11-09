В Ингушетии пенсионер убил соседа из-за шума трактора

В Ингушетии ранее судимый пенсионер подозревается в убийстве 56-летнего мужчины. Причиной преступления стал конфликт на бытовой почве.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, вечером 7 ноября в сельском поселении Нестеровское возле одного из домов на улице Первомайской был обнаружен мужчина, убитый ударом ножа в грудь.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело, задержан 70-летний сосед убитого мужчины.

Причиной инцидента, как сообщает "Интерфакс", послужил шум трактора, который не понравился пенсионеру. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.