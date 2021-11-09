Во Владикавказе в ДТП со "скорой" пострадали три человека

Во Владикавказе накануне вечером около 22.00 на пересечении улиц Кирова и Маркуса произошло столкновение автомобиля Lada Kalina и ГАЗели скорой помощи, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

Момент аварии оказался снят камерами уличного видеонаблюдения. На кадрах хорошо видно, как Lada не уступает дорогу и врезается в "скорую", в результате чего ГАЗель с врачами переворачивается.

По данным полиции, в результате аварии были госпитализированы водитель легковушки, а также водитель и пассажир "скорой". Находился ли в момент столкновения в ГАЗели больной, которому врачи могли оказывать помощь, не сообщается.

В ГИБДД напомнили, что по правилам дорожного движения, водители должны уступить машине скорой помощи, оборудованной проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.