Жительница Пятигорска перевела мошеннику 1,6 млн рублей

Женщина по инструкции неизвестного мужчины оформила запрос на кредит сразу в трех финансовых организациях. Чтобы отдать злоумышленнику полученные деньги, она совершила 110 транзакций, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Как выяснилось, накануне мошенник позвонил 56-летней женщине и представился сотрудником банка. Обманщик сказал, что на нее некто пытается оформить кредит, но это якобы можно предотвратить.

Пятигорчанка поверила ему и стала следовать всем следующим инструкциям. В итоге она оформила заем, а затем лишилась всех полученных средств. Когда же она поняла, что стала жертвой обмана, поспешила обратиться в полицию.

- Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), - говорится в сообщении ведомства.