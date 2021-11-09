Ранг пожара на юге Петербурга повышен до третьего

На юге Санкт-Петербурга, в Пушкинском районе, продолжается тушение пожара. Как сообщают в городском ГУ МЧС, ранг пожара повышен до третьего, площадь возгорания значительно увеличилась.

Напомним, горит складское помещение на Ленсоветовской дороге, 353. Сообщение о ЧП поступило в 13.40. В 14.09 пожару был присвоен второй ранг сложности, а еще через час, в 15.19, он был повышен до третьего. По последней информации, огнем охвачено две тысячи квадратных метров, то есть вся площадь склада.

Сведений о пострадавших нет. В борьбе с огнем задействовано 54 бойца МЧС и 14 единиц техники.