Участвующий в испытаниях "Циркона" фрегат замечен в Белом море

Многоцелевой фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Беломорскую военно-морскую базу для испытаний новой гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Ранее он уже провел успешные пуски ракеты.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, корабль совершил переход из главной базы СФ - города Североморска в архангельский город Северодвинск на Белом море. Здесь и пройдут испытания современного вооружения морского базирования.

"Адмирал Горшков" в конце прошедшего месяца уже произвел зенитные ракетные стрельбы по морским и воздушным целям новым комплексом "Полимент-Редут". Это было в Баренцевом море. Состоялись и совместные учения с экипажами противолодочных вертолетов. Летчики Ка-27 в ночное время садились на палубу "Адмирала Горшкова".

"Адмирал Горшков" - многоцелевой фрегат дальней морской и океанской зоны. Головной корабль проекта 22350, полностью построенный в России. Несет перспективное ракетное и противолодочное вооружение.