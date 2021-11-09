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09.11.2021,  
09:47
Текст:  Светлана Цыганкова

Участвующий в испытаниях "Циркона" фрегат замечен в Белом море

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Многоцелевой фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Беломорскую военно-морскую базу для испытаний новой гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Ранее он уже провел успешные пуски ракеты.

Фото: Пресс-служба Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь"
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Как сообщает пресс-служба Северного флота, корабль совершил переход из главной базы СФ - города Североморска в архангельский город Северодвинск на Белом море. Здесь и пройдут испытания современного вооружения морского базирования.

"Адмирал Горшков" в конце прошедшего месяца уже произвел зенитные ракетные стрельбы по морским и воздушным целям новым комплексом "Полимент-Редут". Это было в Баренцевом море. Состоялись и совместные учения с экипажами противолодочных вертолетов. Летчики Ка-27 в ночное время садились на палубу "Адмирала Горшкова".

"Адмирал Горшков" - многоцелевой фрегат дальней морской и океанской зоны. Головной корабль проекта 22350, полностью построенный в России. Несет перспективное ракетное и противолодочное вооружение.

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Фото: Пресс-служба Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь"
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