Умер актер Сергей Ефимов

6 ноября в возрасте 65 лет скончался советский, российский актер театра и ТВ Сергей Ефимов. Сообщение об этом появилось на портале Кино-Театр.ру. Причиной смерти артиста стала болезнь, характер которой не уточнен.

Информацию подтвердили в Новгородском академическом театре драмы им. Ф.М. Достоевского, где служил артист. Там сообщили, что смерть наступила в минувшую субботу в клинике Святого Луки в Санкт-Петербурге.

Сергей Ефимов родился в 1956 году. В 1978-м окончил Ярославский театральный институт. Работал в северодвинском, архангельском, уфимском и новгородском драматических театрах.

На экранах - с 2016 года: детективные мелодрамы "Напарницы" и "Алиса против правил", многосерийные мелодрамы "Открытая дверь", "Двойная петля", "Идеальный выбор".