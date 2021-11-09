Новости

Умер актер из "Интернов" и "Дальнобойщиков" Виктор Котов 09:58
Вышел трейлер скандальной экранизации "Задачи трех тел" Лю Цысиня 09:09
Вышел трейлер французского фильма ужасов "Календарь дьявола" 08:44
75-летний актер Талашко уволился из вуза после обвинений в харассменте 08.11.2021
Джеймс Ганн сообщил о начале съемок третьих "Стражей Галактики" 08.11.2021

Умер актер Сергей Ефимов

Новости
    09.11.2021, 09:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

6 ноября в возрасте 65 лет скончался советский, российский актер театра и ТВ Сергей Ефимов. Сообщение об этом появилось на портале Кино-Театр.ру. Причиной смерти артиста стала болезнь, характер которой не уточнен.

Информацию подтвердили в Новгородском академическом театре драмы им. Ф.М. Достоевского, где служил артист. Там сообщили, что смерть наступила в минувшую субботу в клинике Святого Луки в Санкт-Петербурге.

Сергей Ефимов родился в 1956 году. В 1978-м окончил Ярославский театральный институт. Работал в северодвинском, архангельском, уфимском и новгородском драматических театрах.

На экранах - с 2016 года: детективные мелодрамы "Напарницы" и "Алиса против правил", многосерийные мелодрамы "Открытая дверь", "Двойная петля", "Идеальный выбор".

Новости

Заболевшему COVID-19 Валерию Гаркалину провели экстренную операцию 08.11.2021
Вышел второй трейлер южнокорейского сериала ужасов "Зов ада" 08.11.2021
"Выписка не за горами": состояние Александра Серова улучшилось 08.11.2021
Умер легендарный арабский певец-рекордсмен Сабах Фахри 08.11.2021
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер Виктор Гунин 08.11.2021
Экстренно госпитализирована солистка группы "Время и Стекло" Дорофеева 07.11.2021
Ольга Бузова хочет подать в суд на МХАТ 07.11.2021
⧣ утраты
Фото: youtube.com/ LaCinetek
Умерла актриса и автор электронной музыки Иоанна Бруздович 08.11.2021
Умер актер из латиноамериканских "мыльных опер" Энрике Роча 08.11.2021
Умер сценарист советских детективов Андрис Колбергс 08.11.2021
⧣ СССР
Фото: facebook.com/ diana.popova.104
Умер режиссер Виталий Малахов 05.11.2021
От COVID умерла автор песен Толкуновой и Герман Людмила Щипахина 05.11.2021
От COVID умерла советская художник-мультипликатор Алла Булай 04.11.2021