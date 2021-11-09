В Сочи из-за смерчей над морем объявили штормовое предупреждение

В среду на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря, из-за чего в Сочи объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По прогнозам синоптиков, ночью и утром 10 ноября на территории Сочи ожидается усиление юго-восточного ветра с переходом на северный, северо-западный с порывами до 17-22 метров в секунду, а в Лазаревском районе до 22-27.

В предгорной зоне местами возможен сильный дождь с грозой. Завтра во второй половине дня и вечером прогнозируется усиление юго-восточного ветра с порывами до 15-18 метров в секунду.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

При возникновении ЧП звонить по номерам "101" и "112".