В Сочи один человек погиб, четверо пострадали в ДТП

Во вторник в 2.00 на автодороге Поселок Мацеста - село Семеновка произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила "РГ" руководитель отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

По предварительным данным, 21-летний водитель, не имеющий прав на управление автомобилем, за рулем ВАЗ-2103 превысил скорость на левом закруглении дороги, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонный столб линии электропередач.

После этого продолжил движение и опрокинулся в канаву глубиной три метра.

В результате аварии водитель скончался на месте. Четверо пассажиров 17, 19 и 20 лет госпитализированы с травмами.