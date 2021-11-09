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Рубрика: Происшествия

В Сочи один человек погиб, четверо пострадали в ДТП

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Во вторник в 2.00 на автодороге Поселок Мацеста - село Семеновка произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила "РГ" руководитель отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

В Железноводске в ДТП погибли водители двух иномарок

По предварительным данным, 21-летний водитель, не имеющий прав на управление автомобилем, за рулем ВАЗ-2103 превысил скорость на левом закруглении дороги, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонный столб линии электропередач.

После этого продолжил движение и опрокинулся в канаву глубиной три метра.

В результате аварии водитель скончался на месте. Четверо пассажиров 17, 19 и 20 лет госпитализированы с травмами.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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