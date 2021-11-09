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09.11.2021 17:58
Рубрика: Происшествия

Бывшего курганского замгубернатора осудили на восемь лет

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Курганский городской суд признал виновными бывшего первого заместителя губернатора - директора департамента АПК Сергея Пугина, главу Шадринского района Владимира Осокина и его заместителя, руководителя управления ЖКХ, энергетики и строительства Вячеслава Рознина в злоупотреблении полномочиями и назначил всем реальные сроки лишения свободы.

Бывших чиновников обвиняли в том, что они подписали акт выполненных работ по возведению социальных объектов, перечислили деньги подрядчику, хотя фактически строительство не было закончено, а аванс, по условиям контрактов не предусмотрен.

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Речь идет о федеральных деньгах, выделенных региону по целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". Средства должны были пойти на комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в селе Мальцево и водопровода в селе Верхозино Шадринского района.

Эксперты оценили объем недоделанных, но оплаченных работ почти на 27 миллионов рублей. По данным регионального следственного управления СК России, объекты до сих пор недостроены и в эксплуатацию не введены. Помимо злоупотребления должностными полномочиями, замгубернатору вменили получение взятки от подрядчика в размере 98 442 рубля 90 копеек. Он свою вину не признал.

За два преступления суд приговорил Пугина к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 20-кратной суммы взятки - 1 миллион 968 тысяч 858 рублей. Владимиру Осокину назначено 3,6 года, Вячеславу Рознину - 2,6 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Осужденных взяли под стражу в зале суда, изменив меру пресечения с подписки о невыезде на СИЗО.

По приговору суда время содержания под стражей Пугина (с 29 апреля 2020 года), Осокина (с 9 ноября 2021 года) и Рознина (с 24 декабря 2019 по 12 февраля 2020 и с 9 ноября 2021 года) до вступления вердикта в законную силу будет зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за 1,5 дня в колонии общего режима. А содержание Рознина под домашним арестом с 13 февраля по 21 мая 2020 года будет зачтено в срок из расчета два дня за день отбывания наказания в колонии.

Приговор в силу не вступил. У сторон есть возможность его обжаловать в течение 10 суток.

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