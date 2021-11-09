Челябинцы пожаловались на рекламу с кадром из "Игры в кальмара"

Новости

Сенаторы проверят эффективность программы кешбэка по детским путевкам 12:29
Мишустин одобрил проект соглашения с Ватиканом о взаимном признании образования 12:26
Оперштаб: В Москве выявлено 5287 новых случаев COVID-19 12:19
На российский рынок вышло 11 международных брендов 12:11
Минцифры проведет дополнительное тестирование портала госуслуг 12:10
На Урале оштрафовали женщину, заразившую коллегу коронавирусом 12:04
В Австрии непривитых граждан лишат пособия по безработице 11:48
В КЧР организаторов рафтинга будут судить за гибель туристов 11:47
Минпросвещения: С 2019 года закрыто более 50 детских лагерей 11:46
В России развернуто более 300 тысяч коек для пациентов с COVID-19 11:44
СК возбудил дело по смертельному наезду на бойца Росгвардии в Петербурге 11:43
Изменилась программа испытания МБР "Сармат" 11:41
Инфекционист Минздрава: Штамм "дельта" может ускользать от антител 11:40
План мигрантов с экстренной посадкой самолета на Майорке созрел еще летом 11:38
Захарова ответила на призыв к санкциям в связи с ситуацией на границе Польши 11:37
Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с днем рождения 11:29
Лекарство от коронавируса "МИР-19" завершает вторую фазу испытаний 11:18
В Приморье рассказали, что находится на борту севшего на мель судна 11:03
Российский продюсер Сергей Сельянов получит престижную международную награду 10:57
Литва одобрила введение режима ЧП на границе с Беларусью 10:46
В Минэнерго подтвердили соглашение России и Беларуси о ценах на газ 10:44
ФНС обновила сервис для регистрации бизнеса 10:44
Исследование: Большинство россиян не знает, как защититься от мошенников 10:28
Под Петербургом задержали подозреваемого в наезде на бойца Росгвардии 10:27
В Москве взяли под стражу мужчину за мошенничество под видом правоохранителя 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
09.11.2021 12:18
Рубрика: Общество

Челябинцы пожаловались на рекламу с кадром из "Игры в кальмара"

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинском УФАС начали проверку рекламы автомобильного портала, в которой использован кадр из корейского сериала "Игра в кальмара". Пользователи соцсетей, в которых распространялась реклама с заимствованием, считают, что ее следует проверить на соответствие закону.

Фото: iStock
В челябинском УФАС завели дело на известную сеть магазинов косметики

- В рекламе интернет-портала по продаже автомобилей используется кадр из популярного южнокорейского сериала и фразы "Купил тачку не на Дроме…", - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - По мнению заявителей, такой рекламе присутствуют признаки нарушения рекламного законодательства - в частности некорректное сравнение товара с предложениями других продавцов.

Антимонопольщики установили, что администратором портала является фирма, зарегистрированная во Владивостоке.

В связи с этим они обратились в центральный аппарат ФАС России с запросом о предоставлении полномочий на рассмотрение спорной рекламы из другого региона.

В регионах Общество СМИ и соцсети Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Минюст признал экстремистским советский документальный фильм 1973 года
За сутки в России подтверждено 39 160 случаев COVID-19 в 85 регионах
Литва одобрила введение режима ЧП на границе с Беларусью
Россия возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
В Бундестаге назвали возможный срок сертификации "Северного потока-2"
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов