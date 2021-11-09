Челябинцы пожаловались на рекламу с кадром из "Игры в кальмара"

В Челябинском УФАС начали проверку рекламы автомобильного портала, в которой использован кадр из корейского сериала "Игра в кальмара". Пользователи соцсетей, в которых распространялась реклама с заимствованием, считают, что ее следует проверить на соответствие закону.

- В рекламе интернет-портала по продаже автомобилей используется кадр из популярного южнокорейского сериала и фразы "Купил тачку не на Дроме…", - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - По мнению заявителей, такой рекламе присутствуют признаки нарушения рекламного законодательства - в частности некорректное сравнение товара с предложениями других продавцов.

Антимонопольщики установили, что администратором портала является фирма, зарегистрированная во Владивостоке.

В связи с этим они обратились в центральный аппарат ФАС России с запросом о предоставлении полномочий на рассмотрение спорной рекламы из другого региона.