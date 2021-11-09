На дне Тобола нашли кости неизвестного науке гибрида древнего бизона

Уральские дайверы и ученые обнаружили на дне реки Тобол под Курганом уникальный вид первобытного бизона, сообщает сайт Свердловского областного отделения Русского географического общества.

По данным исследователей, это неизвестный науке гибрид первобытного степного бизона и самки тура, который вымер в конце плейстоцена. Результаты анализа ДНК из костей представителей рода Bison с территории Западной Европы, Кавказа, Урала и Западной Сибири показали, что в составе этого рода в позднем плейстоцене существовало два генетических вида - первобытный бизон (Bison priscus) и новый вид, который получил предварительное название Bison X.

Гибридное животное, по примерным прикидкам экспертов, появилось около 120 тыс. лет назад. Оба вида жили в одно время, но предпочитали разный ландшафт и разную пищу - то есть пастбища их не пересекались.

Открытие сделано возле поселка Вороновки, месте богатом на редкие находки: дайверы вылавливают здесь экспонаты с 2004 года. Все кости подвергают конвертации и передают в музеи.