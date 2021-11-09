Наталья Комарова стала самым активным губернатором в соцсетях

Глава Югры лидировала в рейтинге активности руководителей субъектов России в Instagram по итогам за последнюю неделю. Данные обнародовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

По сведениям аналитиков, Наталья Комарова обошла в списке губернатора Иркутской области Игоря Кобзева - он занял второе место. Третью строчку разделили главы Самарской и Костромской областей Дмитрий Азаров и Сергей Ситников. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Тюменской области Александр Моор расположились на 34 и 37 местах соответственно. Причем Наталья Комарова идет впереди с большим отрывом. Для сравнения: индекс активности губернатора Югры - 82, у идущего следом главы Иркутской области - 48.

Как отмечают эксперты АПЭК, на прошедшей неделе Наталья Комарова разместила в своем аккаунте в Instagram двенадцать постов, 132 материала в "историях" и провела два прямых эфира с югорчанами.

Показательно, что только в Instagram у Натальи Комаровой более 131 000 подписчиков. Кроме того, у главы Югры раскрученные аккаунты "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

Между тем, как говорят югорчане, присутствие в соцсетях для губернатора региона вовсе не самоцель: с помощью современных электронных ресурсов глава региона решает проблемы жителей, выходит на прямую связь, чтобы из первых уст узнать о том, что волнует югорчан, и оперативно найти решение возникающих у них проблем. Для этого организуются прямые линии по самым актуальным и волнующим на данный момент темам. Так, одна из последних была посвящена коммунальным проблемам во время начинающегося холодного и снежного периода.

С помощью аккаунтов главы региона в соцсетях любой может посмотреть в режиме онлайн, в каких значимых событиях участвует на данный момент губернатор. Как, например, всемирный форум за демократию, который проходит в эти дни в Страсбурге. Любой мог услышать выступление Натальи Комаровой на этом значимом форуме. Глава Югры говорила о состоянии экологии в округе и о том, как в регионе решают задачи сохранения окружающей среды.

В своих аккаунтах Наталья Комарова рассказывает о югорчанах, составляющих гордость региона. Будь это врачи, которые борются сейчас с пандемией, фермеры, выпускающие продукцию под маркой "Сделано в Югре", или молодой предприниматель из Когалыма, которая организовала свое дело еще в 16 лет.