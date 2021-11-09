Жителя Югры задержали за вымогательство денег у бизнесменов

В Югре задержан безработный 62-летний житель Нягани - его подозревают в вымогательстве денег у предпринимателей. По данным полиции, фигурант не стеснялся в своей "работе" использовать оружие для устрашения потенциальной жертвы.

Так, передает пресс-служба главка МВД автономного округа, он требовал с местных бизнесменов крупные суммы, а чтобы подтвердить серьезность своих намерений, обстреливал принадлежавшие им объекты - АЗС, магазин и даже дом, в котором жила мать одного из потерпевших.

Жертвам начали приходить сообщения с угрозами - как им самим, так и членам их семей, требования выплатить сотни тысяч рублей. Пока что в деле - трое потерпевших, но правоохранительные органы полагают, что их может быть больше.

Оперуполномоченные угрозыска задержали подозреваемого в одном из садовых массивов в Нягани. При обыске у него нашли гладкоствольный обрез, автомат Калашникова, патроны, а помимо прочего - маски, полицейскую форму, четыре мобильника и десяток сим-карт. Из машины фигуранта изъяли подложные номера, которые он использовал для конспирации.

Кстати, раньше подозреваемый уже попадал в поле зрения силовиков за аналогичные преступления, связанные с разбоем и незаконным оборотом оружия.

Возбуждены уголовные дела по ст.213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленник арестован на два месяца. Расследование продолжается.