Синоптики предупредили о наступлении "предзимья"

На этой неделе погода в Москве сменит статус с "глубокой осени" на "предзимье". Как сообщили KP.RU синоптики, температура воздуха опустится ниже нуля градусов, ожидается первый снег и ледяной дождь.

По словам главного специалиста "Метеобюро Москвы" Татьяны Поздняковой, во вторник ожидается понижение температуры до минус трех градусов, при этом по ощущениям будет еще холоднее - из-за повышенной влажности и резкого снижения температуры.

По словам синоптиков, такая погода больше характерна для декабря.

В то же время, по данным метеобюро "Фобос", с 10 ноября температура начнет постепенно повышаться, а к выходным выйдет в плюс - днем до пяти градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая зима должна прийти в Москву и Подмосковье к 15 ноября.