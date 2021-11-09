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09.11.2021 21:00
Рубрика: Происшествия

Суд заочно арестовал генподрядчика систем безопасности "Газпром Арены"

Текст: Сергей Птичкин

Продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве "Газпром-Арены". Единственный учредитель ООО "Группа компаний "Охрана" Алексей Кобыща, объявленный следствием в международный розыск, арестован заочно постановлением Басманного суда Москвы, как раз в рамках этого уголовного дела. Впрочем, как уточняется, решение пока в силу не вступило.

В отношении судьи из Ставрополья возбудили дело по статье о мошенничестве

"9 ноября 2021 года Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо задержания на территории Российской Федерации в отношении Кобыщи Алексея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказала ТАСС пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет РФ объявил в международный розыск Алексея Кобыщу, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, чья компания является крупнейшим генподрядчиком систем безопасности при строительстве "Газпром-Арены".

Происшествия Правосудие Суд

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