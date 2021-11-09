Украинские силовики захватили село Старомарьевка в "серой зоне" Донбасса

Украинские силовики захватили поселок Старомарьевка, расположенный на линии соприкосновения в Донбассе в так называемой "серой зоне", водрузили там украинский флаг и вырыли траншеи. Об этом заявила 9 ноября полпред ДНР в контактной группе и глава МИД ДНР Наталья Никанорова.

Ранее сообщалось, что более 30 жителей Старомарьевки - граждане России.

Также Никанорова отметила, что Киев проигнорировал в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) запросы ДНР касательно ситуации вокруг Старомарьевки.

"Мы пытались задействовать координационный механизм, сообщали украинским представителям в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), что такую деятельность необходимо прекратить, что это очень серьезное нарушение. Но все эти попытки прекратить эскалацию дипломатическими средствами были полностью проигнорированы украинской стороной", - заявила Никанорова.

При этом украинская бригада силовиков "Холодный яр" опровергает захват Старомарьевки.