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09.11.2021 03:55
Рубрика: В мире

В бундестаге назвали возможный срок сертификации "Северного потока-2"

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Решение по сертификации газопровода "Северный поток-2" может быть принято немецким регулятором в середине января 2022 года. Об этом заявил депутат бундестага, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст, добавив, что есть необходимость запустить проект как можно скорее.

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Он согласился с мнением премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, который заявлял о необходимости ускорить ввод трубопровода в эксплуатацию. "Он прав, если на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Сейчас предложение не отвечает высокому спросу", - цитирует Эрнста РБК.

Немецкий парламентарий также подчеркнул, что Польша и Украина не должны вмешиваться в процесс сертификации "Северного потока-2".

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что со стороны европейских партнеров пока нет подвижек с сертификацией. "Пока нет. Безусловно, на это потребуется определенное время, и здесь главное - терпеливо ждать", - сказал Песков журналистам. Он также подчеркнул, что это очень важный проект, который сыграет большую роль в обеспечении энергобезопасности европейского континента.

Строительство газопровода завершилось в сентябре. При этом для полноценной работы необходимо пройти сертификацию и получить разрешение немецкого регулятора. В понедельник заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников заявил, что газопровод "Северный поток-2" готов к запуску.

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