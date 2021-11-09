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09.11.2021 20:13
Рубрика: Культура

В Москве прошла презентация книги об истории Российской империи

Текст: Андрей Ганин
В Германском историческом институте в Москве прошла презентация новой книги доктора философских наук, заместителя шеф-редактора журнала "Родина" Семена Экштута "Если выпало в Империи родиться".
Фото: обложка книги Фото: обложка книги
Фото: обложка книги

Название ей дала поэтическая строфа Иосифа Бродского, переосмысленная автором. Издание представляет собой публицистическое исследование жизни в России в разное время. Что такое служба империи и служба Отечеству? Совпадало ли это в различные исторические периоды? Каково было сочетать такую службу с интересами частной жизни? Почему одни исправно служили империи, а другие становились оппозиционерами? Эти и другие вопросы на стыке истории и философии рассматривает автор.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Дочь Петра Великого, императрица Елизавета Петровна, утверждала, что "должность" выше "приватности"! А служба Империи есть служба Отечеству. В конце первой четверти XIX века начало формироваться иное умонастроение: противостояние Империи и есть подлинное служение Отечеству. Империя отождествлялась с самовластьем. Исследователи возвеличивали тех, кто пал в борьбе с самовластьем, и игнорировали фигуры первого и второго плана, созидавшие Россию. Со временем начали появляться исследования, позволившие посмотреть на давно прошедшее время под новым ракурсом, дабы избавиться от былых заблуждений", - пишет Экштут.

В основе книги размышления о новых архивных исследованиях, новых выставках, новых исторических фильмах, а также его статьи в рубрике "Ex Libris Родины" в журнале "Родина" о событиях XVIII-XX вв. В центре внимания автора необычные судьбы и сложные жизненные траектории подданных Российской империи и сделанный ими выбор. Особенное внимание автор традиционно уделяет героям второго плана в истории. Как отметил сам Семен Экштут на презентации книги, написать новую работу его подвигло, прежде всего, отсутствие широкого отклика на множество замечательных архивных трудов, которые готовились на протяжении многих лет и меняют наше восприятие прошлого. Исправить эту несправедливость и постарался автор. Думается, это ему удалось.

Справка "РГ"

Семен Экштут широко известен читателям как философ, историк, мыслитель, автор 25 книг и более 300 статей по самому широкому кругу вопросов, связанных с историей Российской империи и СССР.

Культура Литература Общество История "Российская газета"

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