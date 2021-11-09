В Москве взяли под стражу мужчину за мошенничество под видом правоохранителя

Следственный комитет РФ по городу Москве расследует уголовное дело против Дмитрия Авдеева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Во вторник его взяли под стражу.

"С марта по октябрь этого года Авдеев, представившись высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов, склонял мужчину к передаче ему 45 млн рублей. Обвиняемый обещал через должностных лиц поспособствовать прекращению уголовного дела, расследуемого в отношении последнего. Однако Авдеев заведомо знал об отсутствии возможности повлиять на процессуальные решения", - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

На самом деле Авдеев не был сотрудником правоохранительных органов. Его поймали с поличным еще 21 октября при получении очередной части суммы - 1,3 млн рублей. Задерживали его сотрудники УФСБ по Москве и Московской области вместе со столичным УУР ГУ МВД по Москве. Всего этот гражданин успел выманить больше 10 млн рублей.

Сейчас следователи начали проверять Авдеева на его причастность к другим похожим преступлениям. У следователей есть подозрение, что жертв было немало. Поэтому СК по Москве выступило со следующим заявлением:

"Если вы располагаете информацией о совершении фигурантом уголовного дела аналогичных преступлений, просим вас сообщить ее сотрудникам следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК России по г. Москве по адресу: улица Льва Толстого, д. 8, стр. 1 или по телефону: 8 (499) 245-37-30."